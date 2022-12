Se entregó alcalde electo de Cartagena para cumplir tres días de arresto

El alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt, se entregó ante la Policía Metropolitana de Cartagena en las instalaciones del barrio Castillogrande para cumplir una orden de srresto impuesta por el juzgado quinto civil del circuito de la capital de Bolívar.

La decisión obedece a un incidente de desacato que presentó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, contra Dau. Esto, tras

unos señalamientos que este hizo en su contra. En el fallo, el juez le ordenó al alcalde ponerse a disposición de la Policía y posteriormente del Inpec.

"Me vengo a entregar y a cumplir con la orden judicial, espero y sea la última vez porque me debo preparar para gobernar una ciudad de más de un millón de habitantes. No puedo seguir peleando con los malandrines, así que cumpliré la orden de retractarme una vez cumpla mi orden de arresto. Tengo que hablar con mis abogados para conocer el proceso, pero estoy dispuesto a cumplir", sostuvo Dau al entregarse a las autoridades.

#ExclusivoBLU Este es el momento en el que el alcalde electo de Cartagena, William Dau, se entrega para cumplir con orden judicial #MañanasBLU https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/E2Ws8yBXXy — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 29, 2019

Ahora, el alcalde deberá ponerse a disposición de la Policía y cumplir con todos los trámites requeridos. Esta sanción judicial se dio a conocer hace unos días cuando el mandatario estaba en España, donde señaló que estaba dispuesto a cumplir con la medida.

