La independencia de la Reserva Federal de EE. UU. y sus efectos sobre los mercados emergentes

La posible afectación a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) genera preocupación en los mercados financieros internacionales, especialmente en los países emergentes. Así lo advirtió el economista Alberto Ades, doctor en Harvard y especialista en macroeconomía y mercados financieros, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que analizó las implicaciones de las tensiones entre el expresidente Donald Trump y el banco central estadounidense.

Ades explicó que una de las consecuencias inmediatas de ese escenario es una mayor cautela en la política monetaria de la FED. “Va a tornar al Comité de la Reserva Federal más reacio a cortar tasas en enero y es lo que está empezando a descontar el mercado”, señaló, al indicar que las probabilidades de un recorte de tasas en el corto plazo se han reducido de manera significativa. Según el economista, el mercado interpreta que una baja apresurada podría leerse como una cesión a presiones políticas.

Esta situación, afirmó, no resulta favorable para las economías emergentes, que suelen beneficiarse de tasas de interés más bajas en Estados Unidos. “Eso obviamente no es positivo para los emergentes que tienden a beneficiarse de tasas más bajas que fomentan flujos de capital hacia los emergentes”, precisó.



Flujos de capital y monedas emergentes

Al referirse a Colombia y al fortalecimiento reciente del peso colombiano, Ades indicó que una eventual normalización de la relación entre la FED y el gobierno estadounidense podría incentivar aún más la entrada de capitales. “Si se normalizara la relación entre la Reserva Federal y el gobierno y se pudiera bajar la tasa de interés, eso va a fomentar aún más los flujos de capital”, sostuvo.

El economista contextualizó este fenómeno señalando que los mercados emergentes vienen de “tres o cuatro años muy malos, con mucha salida de capital”, lo que ha generado valuaciones atractivas en varias economías de la región. A su juicio, existe una percepción creciente de valor en estos mercados, debido a tasas de interés altas y monedas que se han depreciado en años recientes.



El dólar y su papel global

Sobre el comportamiento del dólar, Ades fue enfático en aclarar que, desde una perspectiva de mediano plazo, la moneda estadounidense sigue siendo fuerte. “Si tomamos una perspectiva de cuatro o cinco años, el dólar no está débil todavía, está bastante fuerte”, afirmó. Explicó que la depreciación registrada el año pasado respondió principalmente a un “reacomodamiento de portafolios” derivado de cambios en la política económica de Estados Unidos.



Finalmente, descartó que exista en el corto plazo una moneda capaz de reemplazar al dólar como principal divisa de reserva mundial. “Para eso tiene que surgir un competidor, y yo la verdad que no lo veo”, concluyó, señalando que, aunque puede haber diversificación, el dominio del dólar sigue vigente en el sistema financiero internacional.

Escuche la entrevista completa acá: