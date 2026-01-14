En vivo
Mundo  / La independencia de la Reserva Federal de EE. UU. y sus efectos sobre los mercados emergentes

La independencia de la Reserva Federal de EE. UU. y sus efectos sobre los mercados emergentes

La posible afectación a la independencia de la Reserva Federal genera preocupación en los mercados internacionales, con especial impacto en las economías emergentes. Así lo advirtió el economista Alberto Ades.

