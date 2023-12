Secretaria social de Cali pide tipificar caso de Michel Dayana como feminicidio

El país sigue conmocionado por la muerte de la pequeña Michel Dayana González. El presunto abusador y asesino, Harold Andrés Echeverry, fue capturado luego de una operación que desplegó la Policía; lo encontraron en Villavicencio, donde pretendía “confundirse” entre la comunidad, según contó en Blu Radio el general William Salamanca, director general de la Policía Nacional.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la secretaria social de Cali, María Fernanda Penilla, dijo que, así como muchos se preguntan, no entiende por qué Echeverry estaba libre y no que aún no tienen información oficial, pues cabe recordar que tenía ya una denuncia por un caso de abuso en el 2019.

“Sí nos llama la atención que hay unos antecedentes allí, pero quiero resaltar algo y es en lo que debemos centrarnos, que la Fiscalía actúe de manera rápida, pero, ojalá, que tenga las pruebas suficientes pronto para que el delito se tipifique como feminicidio”, señaló.

De acuerdo con Penilla, la condena que esperan es que sea por feminicidio, pues “no permite excarcelación” y, además, recordó que actualmente en el Congreso de la República está en tramite un proyecto de ley que impide cualquier tipo de rebaja de pena o beneficio en estos casos.

Publicidad

“Es importante que deje de ser solamente un caso de abuso sexual o un caso de un homicidio simple o agravado, sino que, por el contrario, se logré tipificar con las pruebas que es un verdadero feminicidio”, comentó.

Penilla también se refirió a las denuncias que varias mujeres hacen a diario y, luego, terminan en lamentables casos de asesinatos o maltratos más graves. Según explicó, cuando las víctimas acuden a comisarias de Familia, estas instituciones no tienen la competencia para poner a alguien en prisión.

“Cuando los asuntos de violencia se ponen ante comisarías o inspecciones, ellos no tienen la competencia para la privación de la libertad, quien tiene la competencia para la privación de libertad es la Fiscalía. Entonces, si alguien ha acudido a la Fiscalía y ha puesto la denuncia es el fiscal y el juez ante el cual acusa al fiscal, es el que decide cuál es la pena o cuál es la medida preventiva, que por eso insisto la importancia de que se ha tipificado como feminicidio o como violencia intrafamiliar porque no tienen excarcelación”, insistió.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: