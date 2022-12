Tengo pruebas contra el exfiscal por manejo a investigaciones de Odebrecht: Robledo

Este martes a las 9:30 de la mañana, el senador Jorge Robledo asistirá a una audiencia de conciliación en la que ratificará las acusaciones que hizo en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez por el manejo que el exfuncionario le habría dado a las investigaciones por hechos de corrupción de la multinacional Odebrecht y que también involucrarían al Grupo Aval.

“Estaré en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez quien es la encargada de atender una denuncia por injuria y calumnia, la segunda, que me pone el doctor Néstor Humberto Martínez. Él insiste en una nueva denuncia que voy a atender. Es mi deber. Estaré en una audiencia de conciliación y ratificaré mis acusaciones. Tengo pruebas suficientes para todas mis acusaciones, no cabe la denuncia que él me hace por injuria y calumnia”, dijo Robledo a BLU Radio.

El acuerdo de conciliación planteaba que Martínez retirará la denuncia contra Robledo y se estableció que habría información poco clara del Banco Agrario sobre una supuesta asesoría de la firma Martínez Neira Abogados en el otorgamiento de un crédito por más de $120.000 millones de pesos a la firma Navelena, que es filial de Odebrecht, para el contrato de navegabilidad del río Magdalena. Robledo insiste en que Martínez “no cumplió a cabalidad con sus deberes como fiscal” investigando lo ocurrido con Odebrecht.

“Me parece interesante que el proceso lo adelante la Corte Suprema, espero se pruebe que mis acusaciones son ciertas. Los congresistas estamos protegidos por la inviolabilidad que nos ofrece la Constitución para nuestros debates de control político y las acusaciones respectivas que hacemos. Es muy grave lo que intenta el doctor Martínez Neira, porque es sentar precedente de que los senadores no somos inviolables por nuestros cargos y resulta que esa es parte de nuestra función. Sería una fiesta para los corruptos que denuncias como esta, de Martinez Neira, pretendieran silenciar a los congresistas”, agregó Robledo.

