Tras 10 meses de investigación, Fiscalía entregará restos de desaparecida de Palacio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado plazo al Estado Colombiano hasta el pasado 27 de julio para dar una explicación a los familiares de Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Pórtela León, víctimas de los hechos del Palacio de Justicia, sobre el retraso en la entrega de los restos que habían sido confirmados en octubre del año pasado.

10 meses después, René Guarín hermano de Cristina, recibió una carta que compartió con Blu Radio donde la Fiscal delegada ante la Corte, Yenny Claudia Almeida afirma que la entidad está dispuesta a hacer una reunión para acordar la entrega de los restos de Cristina.

“Me llegó la respuesta, me parece que esta ya es una respuesta diferente, decente que no es grosera ni revictimizante, directamente de la Fiscal para hacer una reunión y coordinar todo el tema de recibir los restos. Ya no hay la contradicción entre Medicina Legal y Fiscalía General de la Nación, donde el uno le decía al otro que entregara el informe y el otro respondía que no lo había recibido y en eso se gastaron prácticamente un año”, afirmó René Guarín.

René denuncia que fue el fiscal Miguel Ángel Mora quien retrasó el proceso de entrega de los restos de su hermana. “No fue Jairo Hernando Vivas, coordinador del grupo de patología forense de Medicina Legal. Quien verdaderamente retrasó el proceso fue Miguel Ángel Mora, fiscal seccional de apoyo a la fiscal delegada ante la Corte, porque a él le hicimos una petición en abril y la vino a responder tres meses después”.

Las familias de las víctimas exigen que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas esté presente como acompañante en la entrega de los restos, pese a que el Fiscal Miguel Ángel Mora y el Señor Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideraran que la oficina no goza de carácter de Estado para acompañar el proceso.

René Guarín contactará a la Fiscal delegada de la Corte para definir el día y hora del encuentro para coordinar la entrega de los restos de Cristina Guarín.

Esta es la respuesta de René Guarín a la carta que recibió hoy de la Fiscal Delegada:



"Saludos cordiales.



Expreso gratitud por la gestión de la Corte IDH en el caso desaparecidos palacio de justicia Colombia, en particular expreso agradecimiento al presidente de la Corte quien recibió mi queja en semanas pasadas y quiso dar trámite a la misma, en efecto el día de hoy he recibido la comunicación anexa de la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia (Doctora Yenny Claudia Almeida Acero) invitando a establecer una afable reunión para coordinar la entrega y recepción de los restos de mi hermana Cristina (9 fragmentos óseos) hallados el año pasado y presentados en fecha octubre 20, después de 30 años de perpetrado el crimen por el cual fue condenado el Estado colombiano en 2014 por el ato tribunal.



A pesar de que hay aspectos aún no aclarados como la comunicación anterior de parte de la Fiscalía que comenta la -a mi modo de ver- preocupante expresión del actual Viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia en el sentido de dejar clara la negativa a tener presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como ente acompañante del caso, valoro la respuesta de la Doctora Almeida y en la semana venidera acudiré a coordinar la entrega digna de los restos de Cristina quien debería cumplir 58 años en fecha septiembre 8 de 2016, ya que nació en 1958. Ojalá este impasse sirva como lección al Estado colombiano para corregir expresiones desacertadas, coordinaciones tardías interinstitucionales, cumplimientos parciales de otros aspectos de la sentencia y des calificaciones de acompañantes internacionales.



Un atento saludo a ustedes y de mi parte reitero agradecimiento al honorable presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que sin su pronunciamiento creo que no hubiese sido posible tener esta respuesta de parte del Estado colombiano.





Rene Guarin Cortes."