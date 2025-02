Uribe criticó admisión de interceptaciones en su juicio: "Políticos tienen mi teléfono”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta cargos por soborno a testigos y fraude procesal, y las interceptaciones, que según la Corte fueron un "error", se han convertido en uno de los puntos más polémicos del caso.

A través de su cuenta en X, Uribe cuestionó la justificación dada por la Corte Suprema, que sostuvo que las escuchas telefónicas fueron ordenadas por equivocación. Según esta versión, los agentes judiciales interceptaron las comunicaciones del abogado Nilton Córdoba, pero luego, al descubrir que Uribe aparecía en sus contactos, decidieron mantener las interceptaciones y utilizarlas como evidencia en el proceso judicial. La Corte afirmó que corrigió el error tarde, pero no impidió que las pruebas recolectadas se incluyeran en el expediente.

Ante esta explicación, Uribe no escatimó en críticas. "La Corte dijo que me habían interceptado por error, que mandaron a interceptar al doctor Nilton Córdoba y, después, para justificar el error, que corrigieron tarde, dijeron que era que yo aparecía en los contactos de Córdoba. Por Dios, qué disculpa tan peregrina de la Corte", escribió el exmandatario en su cuenta oficial de X, haciendo evidente su malestar con la decisión judicial.

La audiencia preparatoria que se realizó el martes 4 de febrero no permitió a Uribe hacer declaraciones, ya que esta etapa del proceso no estaba destinada a su intervención. Sin embargo, su mensaje en redes sociales deja claro que no acepta el argumento de la Corte y lo considera un intento de justificar lo que él denomina una “persecución judicial” en su contra.

El caso de las interceptaciones telefónicas ha sido uno de los temas más controvertidos en la justicia colombiana en los últimos años.