Víctima de Garavito contó cómo sobrevivió al peor asesino y violador del mundo

William Trujillo Mora tenía solo nueve años cuando cayó en las garras de Luis Alfredo Garavito alias ‘La Bestia’, el peor depredador sexual y asesino en serie de toda la historia en el mundo. La víctima contó al programa Los Informantes la forma en que sobrevivió al psicópata que está a punto de cumplir su condena. Los hechos se registraron en Caicedonia, Valle del Cauca.

“Me dijo: ‘quítese la camisa’ y él me quitó el pantalón. Empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me agarraba”, contó con voz entrecortada Trujillo.

Trujillo, que fue violado y torturado durante una noche por Garavito, reveló detalles escabrosos de Garavito.

“Él me accedió tres veces. Me hizo de todo, de todo. Me mordió, me chupó, me golpeó. Muy en silencio, eso fue lo más perturbador”, declaró la víctima quien aún recuerda el mal olor y el dolor de las peores doce horas de su vida.

“Nunca le lloré, nunca le supliqué”, contó.

Trujillo Mora contó a Los Informantes que ha solicitado ante las autoridades tener cara a cara al Garavito, “para demostrarle que yo fui más inteligente que él. Para demostrarle que aquí estoy, que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar, que porque a mí me violaron yo soy un violador”.

“No tengo odio”, agregó.

