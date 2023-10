Víctimas, molestas por sanciones para militares que no son máximos responsables en falsos positivos

La JEP determinó que a los militares que no son máximos responsables en los falsos positivos y han aceptado su responsabilidad en estos casos se les aplicará una sanción propia, es decir, una acción reparadora para las víctimas que deberán cumplir en un término de 15 días a 2 años.

Hay unos factores que se han tenido en cuenta para tomar esta determinación, uno de ellos es la gravedad de las conductas cometidas por la persona, también el nivel de participación o rol desempeñado en estos crímenes, el número de hechos en los que participó y el número de unidades militares diferentes en las cuales cometió conductas delictivas, entre otras características. Teniendo en cuenta estos criterios es que se decidirá el tiempo en el cual deberán cumplir su sanción los militares.

Las víctimas de los falsos positivos se refirieron a esta decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la cual consideran "problemática" por el tiempo, pero también porque consideran que no las tuvieron en cuenta.

"Estos mínimos responsables pudieron haber disparado, como en el caso de mi papá que le dispara un soldado de un rango bajo, pero le quitaron la vida a mi padre. No nos han dado realmente esa relevancia que deberíamos tener en este proceso, las víctimas sienten que no se les escuchó realmente, que las garantías de verdad no se han dado y pedimos que el régimen de condicionalidad no sea tal laxo hasta el punto de que raye con la impunidad, las víctimas son la centralidad del sistema y debemos volver a que sí lo seamos", señaló Andrey Betancourt, vocero de víctimas en el Casanare.

Publicidad

En el mismo sentido, pidió que esta decisión tomada por la JEP sea "corregida" pues de lo contrario asegura que piensan acudir a la Corte Penal Internacional.

"Creemos firmemente que debe hacerse una revisión mucho más detallada y que la Corte Penal Internacional haga esa revisión de estándares de cumplimiento del derecho internacional en Colombia desde la JEP porque sentimos que la jurisdicción está siendo muy laxa, la verdad también está quedando de parte de la misma jurisdicción y lo que digan los magistrados, la voz de las víctimas no está contando verdad la está contando la JEP y es la verdad que ellos digan y establezcan, con la CPI la idea es hacer ese llamado para que se revise y se presione a la jurisdicción y que los estándares no sean laxos y esto se convierta en impunidad", señaló Betancourt.

Por último explicó que esta no ha sido la única vez en la que las víctimas consideran que se han visto vulnerados sus derechos y considera que en la audiencia en Yopal, Casanare, donde algunos militares reconocieron su responsabilidad en casi 300 casos de falsos positivos, se limitó el tiempo de las intervenciones de las víctimas y hubo falta de verdad por parte de algunos comparecientes.

Publicidad

Le puede interesar: