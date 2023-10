“En las cosas claras no se hace interpretación”: canciller Álvaro Leyva al presidente de la JEP

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual se abordaba el tema de los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc, el canciller Álvaro Leyva señaló que la JEP se estaba "descarrillando" y que limitaba su competencia al no aceptar paramilitares, pues de esta manera, según Leyva, se están viendo afectados los derechos de las víctimas a la verdad.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegurando que el cumplimiento del acuerdo es una obligación del Estado colombiano y que el gobierno Petro tiene el deseo y la voluntad para implementarlo. Sin embargo, también se refirió a la JEP.

"La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada. Deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal", dijo el presidente Petro en la carta.

Estos pronunciamientos generaron la respuesta del presidente de la jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, pidiendo al gobierno respeto y autonomía por la JEP.

"El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-Ep no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP", explicó Vidal.

El canciller Álvaro Leyva volvió a responder y asegura que las declaraciones de Vidal se estarían dando desde el desconocimiento y citó la frase "In claris non fit interpretatio", que significa "En las cosas claras no se hace interpretación".

"Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. Gustavo Petro, jefe de Estado, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio" advirtió Leyva.

En su pronunciamiento Vidal también había dicho que las instituciones y los comparecientes ante la JEP tienen el derecho de responder a cualquier decisión que tome esta jurisdicción y por esto ninguna persona debe hacer "tutorías" sobre dichas decisiones.

"Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP", explicó Vidal.

