VIDEO: momento exacto en que el magistrado Manuel Antonio Merchán absolvió al expresidente Uribe

Este martes 21 de octubre, el país vivió un episodio judicial en torno al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuya situación legal dependía de una decisión crucial del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. La expectativa se centraba en que este tribunal definiera la condena o absolución del exmandatario.

Tras tres horas de lectura, el Tribunal Superior emitió un fallo, determinando la absolución del expresidente Uribe. Con esta determinación, lo declaró libre de responsabilidad penal en las acusaciones de soborno y fraude procesal que pesaban en su contra.

"Tercero, revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia dictada el primero de agosto del 2025 por el juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá para, en su lugar, absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad", leyó el magistrado Manuel Antonio Merchán.

Este es el video



Cabe recordar que el fallo anterior había sido dictado por la jueza Sandra Heredia el pasado 1 de agosto del año 2025. En aquella oportunidad, la sentencia revocada había encontrado responsable a Álvaro Uribe Vélez de los delitos mencionados.

Además, Merchán explicó que la sentencia de primera instancia presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de los testimonios y documentos.