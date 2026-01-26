En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Violencia y rituales: mujer desapareció luego de iniciar una relación por redes sociales en Nariño

Violencia y rituales: mujer desapareció luego de iniciar una relación por redes sociales en Nariño

Según la familia, la joven era sometida a maltratos físicos constantes y vivía bajo rituales satánicos realizados por su pareja, quien presuntamente sacrificaba animales y hablaba de ofrecer almas.

Joven desapareció tras conocer a su pareja de redes sociales_ su hijo de 3 años lo señala de asesina
Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

