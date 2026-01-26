Violencia y rituales: mujer desapareció luego de iniciar una relación por redes sociales en Nariño

La desaparición de Angie Lorena Londoño Herrera, una joven que en 2019 abandonó su hogar en el municipio de La Merced, Caldas, para iniciar una vida junto a Marlon Stev Rodríguez en El Contadero, Nariño, ha generado consternación tras revelarse los detalles de su convivencia.

Su historia comenzó con un romance a través de Facebook, sin embargo, según denunció la familia de la víctima en Séptimo Día de Caracol Televisión, antes de perderse su rastro, la joven era sometida a maltratos físicos constantes y vivía bajo rituales satánicos realizados por su pareja, quien presuntamente sacrificaba animales y hablaba de ofrecer almas en sus escritos.

Joven desapareció tras conocer a su pareja de redes sociales: su hijo de 3 años lo señala de asesinato

"Recalcó que él era satánico. En las noches hacía estrellas en la casa y dibujaba cabras. Según ella, había velas encendidas y él haciendo oraciones y otros rituales. Incluso, ella nos comentaba que mataba gatos", aseguró Estefanía, hermana de Lorena.

En mayo de 2021, Lorena y Marlos tuvieron su hijo, lo que incrementó la violencia. "Ella dice que, con el paso de los días, todo empeoraba. Si la veía chateando o haciendo algo en el celular, se lo estrellaba contra la pared, la cogía del pelo y la maltrataba. Horrible", indicó.



Meses después, la madre de Angie Lorena, extrañada por no poder hablar con su hija mediante videollamadas, viajó a Nariño y descubrió un engaño. Las autoridades locales confirmaron que Rodríguez se hacía pasar por la joven a través de mensajes de WhatsApp para ocultar su ausencia, utilizando fotos antiguas y excusas para evitar el contacto.

Al inspeccionar la vivienda, la Comisaría de Familia halló todas las pertenencias de Angie, incluyendo su teléfono celular quebrado, mientras que el sospechoso alegaba que ella simplemente se había marchado voluntariamente, una versión que, según la familia, se contradice con las pruebas,

La incertidumbre sobre el paradero de la joven se agravó con el relato de su hijo de tres años, quien ante las autoridades y su abuela afirmó que su madre está muerta y fue enterrada cerca de la casa.

A pesar de los operativos de búsqueda realizados por organismos de socorro y la Fiscalía con perros especializados en la zona rural de El Contadero, el cuerpo no ha sido localizado, y Marlon Rodríguez permanece en libertad negando cualquier responsabilidad en el crimen.