Paloma Valencia por renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático: “Escisión no habrá”

Tras la divulgación de una extensa carta de seis páginas firmada por José Félix Lafaurie, en la que se anuncia su retiro y el de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, la candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció con firmeza sobre el futuro de la colectividad. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Valencia aseguró que, pese a las tensiones internas y las acusaciones de irregularidades en las encuestas, el partido se mantiene sólido y no se contempla una división formal.



Un partido "monolítico"

La senadora Valencia fue enfática al afirmar que, bajo su liderazgo y los estatutos actuales, "escisión no habrá". Según explicó, la figura de la escisión que implica separar una parte del partido para crear una nueva personería jurídica, es una decisión que debería tomarse en una convención del partido, evento que ya ocurrió recientemente sin que se propusiera ni considerara tal medida.

Valencia describió al Centro Democrático como un partido "monolítico" que no se va a partir ante procesos difíciles. "La gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos", señaló, subrayando que no se aceptará el fraccionamiento de la colectividad solicitado en la misiva de Lafaurie,.



Defensa de la transparencia y resultados de las encuestas

Uno de los puntos más críticos de la carta de Lafaurie es el cuestionamiento a la legitimidad de las encuestas que dieron como ganadora a Valencia. Ante esto, la candidata defendió la transparencia del proceso, argumentando que su crecimiento en las mediciones era evidente y coincidía con encuestas públicas de firmas como Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría,.

Valencia destacó que el partido cuenta con auditorías de empresas serias, incluyendo encuestadoras chilenas de alto prestigio, y defendió la rectitud del director Gabriel Vallejo,. Según la senadora, su campaña venía ganando tracción y "escucha digital", mientras que otros sectores se habrían estancado. "Creer que una encuestadora va a arriesgar su prestigio político por una precandidatura... me parece que clama al cielo", sentenció.



El llamado a la unidad y la jefatura de debate

A pesar de los "dardos" lanzados en la carta, Valencia manifestó su aprecio por María Fernanda Cabal y reveló que ha mantenido una comunicación fluida con José Félix Lafaurie para invitar a la senadora a asumir la jefatura de debate de su campaña. No obstante, señaló que, aunque ellos han dicho públicamente que honrarán su palabra, aún no ha recibido una respuesta concreta ni una participación activa de su parte,.

La candidata insistió en que el lugar de Cabal es en el partido y que espera que reconsidere su renuncia, especialmente en un momento histórico donde el uribismo busca elegir a la primera mujer presidenta de Colombia,.



Rechazo a las acusaciones de complot

Valencia también respondió a las menciones específicas en la carta sobre supuestos aliados que habrían "arreglado" la encuesta a su favor, como José Obdulio Gaviria o Nubia Estela Martínez. La senadora desestimó estas versiones, aclarando que dichas personas estaban apoyando a otros candidatos (como Juan Carlos Pinzón o Miguel Uribe) durante el proceso interno.



Finalmente, hizo un llamado a enfocarse en las prioridades del país y en derrotar lo que calificó como "neo comunismo", instando a María Fernanda Cabal a mantener sus prioridades en orden frente al reto electoral que se avecina. Según Valencia, el uribismo no se está fragmentando, sino que siente un gran entusiasmo por una candidatura que promete firmeza y orden.

