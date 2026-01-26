En vivo
Paloma Valencia por renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático: "Escisión no habrá"

Paloma Valencia por renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático: “Escisión no habrá”

Valencia describió al Centro Democrático como un partido "monolítico" que no se va a partir ante procesos difíciles. "La gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos", señaló, subrayando que no se aceptará el fraccionamiento de la colectividad solicitado en la misiva de Lafaurie,.

