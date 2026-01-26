En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Choque múltiple afecta la movilidad en la Calle 26, frente al portal El Dorado

Choque múltiple afecta la movilidad en la Calle 26, frente al portal El Dorado

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la situación ha causado tránsito lento sobre la avenida El Dorado, uno de los ejes viales más transitados de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad