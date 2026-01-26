Un choque múltiple entre cinco vehículos se registró en la calle 26, en sentido occidente–oriente, a la altura del portal El Dorado, afectando la calzada rápida y generando una fuerte congestión vehicular en la mañana de este lunes 26 de enero de 2026.

El incidente provocó el cierre parcial del corredor, obligando a los conductores a reducir la velocidad y a buscar rutas alternas, mientras agentes de tránsito hacen presencia en el lugar para atender la emergencia y restablecer la movilidad.

Choque múltiple afecta la movilidad en la Calle 26, frente al portal El Dorado

Av el dorado sobre el portal carril central pic.twitter.com/7kT4CaRJt4 — Elizabeth (@Elizabe45978804) January 26, 2026

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la situación ha causado tránsito lento sobre la avenida El Dorado, uno de los ejes viales más transitados de Bogotá, especialmente para quienes se desplazan desde el occidente hacia el centro de la ciudad.

A esta novedad se suma otro siniestro vial ocurrido en la calle 26 con carrera 91, en sentido oriente–occidente, donde un bus del servicio zonal colisionó con un ciclista, lo que ha incrementado las afectaciones a la movilidad en el sector.

#GestiónDelTráfico |Se registra tránsito lento en la Av. El Dorado, por las siguiente novedades:



📍Siniestro múltiple entre tres automóviles en la Calle 26 con carrera 98, occ-or, Fontibón.

📍Siniestro entre bus zonal y ciclista en la Calle 26 con carrera 91, or-occ- Engativá. pic.twitter.com/q7frY4D3DG — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

A estos hechos se suma un siniestro vial registrado durante la madrugada de este lunes en la Autopista Norte, en sentido Bogotá–Chía, a la altura de la calle 195. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando un peatón fue arrollado por un camión que se desplazaba por la zona.