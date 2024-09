Yhonier Leal dice que funcionarios del Inpec lo torturaron en su celda en La Picota

Yhonier Leal le envió una carta a la Procuraduría denunciando supuesta “tortura” por parte de funcionarios del Inpec. Manifestó que han entrado de manera arbitraria a su celda en las noches a hacer inspecciones, lo que, según él, constituye actos de constreñimiento.

Leal, a través de una carta escrita a mano y enviada a la Procuraduría, afirmó que durante el mes de agosto fue objeto de varias inspecciones nocturnas en su celda, lo que según él constituye un acto de constreñimiento y tortura psicológica. En su denuncia, menciona que el 4 de agosto, pasadas las 8:15 p.m., fue despertado por funcionarios del Inpec, quienes entraron a su celda con una orden de requisa expedida por la Fiscalía.

Según el testimonio de Leal, estos funcionarios realizaron el cateo cuando él dormía y le impidieron observar el procedimiento en su celda, lo que, en su opinión, vulnera sus derechos. Leal considera que dichas acciones, al realizarse después de las 8:00 p.m., violan las normas que regulan las requisas y afectan su tranquilidad personal.

"El estar detenido y preso no es motivo para que se usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más y afectan mi tranquilidad y paz, me afectan psíquica y psicológicamente", se lee en la carta.

Asimismo, solicitó a la Procuraduría que tome medidas para proteger sus derechos y que se investigue el proceder de la Fiscalía, representada por el fiscal Mario Andrés Burgos, en relación con las inspecciones nocturnas que han sido llevadas a cabo.

“Pido a este ente que me den la protección, control e investigación para que la Fiscalía en cabeza del fiscal Mario Andrés Burgos respete mis derechos”, agregó.

Carta de Yhonier Leal a la Procuraduría Foto: suministrada

Yhonier Leal está cumpliendo una condena de más de 55 años de cárcel por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández. En el caso, la Fiscalía presentó más de 100 pruebas que acreditaban su responsabilidad en el doble homicidio, según fuentes cercanas al proceso. Estas pruebas, incluyendo una carta suicida que Yhonier habría obligado a su hermano a redactar, fueron fundamentales para sustentar la condena.