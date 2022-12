Yo era víctima de maltrato, pero para el mundo mi hogar era perfecto: Stella Conto

La magistrada Stella Conto Díaz habló en Mañanas BLU sobre el fallo a su favor y su historia de vida luego de haber sido víctima de violencia psicológica y económica por parte de su exesposo.



La funcionaria reveló que pasó una situación que viven muchas mujeres que están involucradas en matrimonios en los que deben ser “buenas, calladas”.



Conto se casó en 1978, y desde el mismo momento de la luna de miel iniciaron los maltratos “que nunca fueron físicos, pero sí emocionales y económicos”.



Dijo que vivía una especie de doble vida porque mientras era víctima de maltratos, para todo el mundo su vida era perfecta “porque fue una situación que nunca se mostró públicamente”.



Afirmó que tomó la decisión de divorciarse de su pareja cuando se dio cuenta que el maltrato emocional podía terminar en algo mayor y se estaba exponiendo a sí misma y a sus hijos.



“Yo le manifesté al señor que esa situación no iba más y me demoré en adelantar el proceso de divorcio por el miedo que eso infunde”, sostuvo.



Dijo que, en su caso, y el caso de miles de mujeres que viven la misma situación, era más difícil demostrar el maltrato existente porque “cuando es físico hay pruebas, lo emocional y económico es más complicado”.



Agregó que sus hijos fueron determinantes en el proceso pues fueron ellos quienes testificaron “ya que vieron la situación desde pequeños y fueron valientes para contar todo”.



Aseguró que siempre vivió en un hogar y una cultura machista por lo cual es importante que las mujeres de hoy en día se empoderen para “evitar todo este tipo de situaciones”.



Invitó a todas las víctimas de maltrato a que se liberen y actúen. “Las autoridades están ahí, para ayudar, para evitar tragedias”.



La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado por haber sido víctima de violencia psicológica y económica por parte de su exesposo.



La magistrada se ha destacado por los fallos que protegen derechos de las mujeres, sin contar que pasado el tiempo sería una víctima más, al sufrir violencia psicológica por parte de su esposo Virgilio Albán Medina de quién se separó.



A su vez empezó una batalla judicial para ser reparada por el daño que tuvo que enfrentar, específicamente, por el desconocimiento de su derecho “a vivir libre de violencia, discriminación de género y violencia intrafamiliar”.



La magistrada no la tuvo fácil, aunque en 2016 el Juzgado decretó la terminación del matrimonio, no decretó una cuota de alimentos por considerar que Contó tenía un sueldo superior de 27 millones de pesos como magistrada.



En la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, sí ratificó el fallo aunque se reconoció que estaba demostrada la violencia psicológica sufrida por la magistrada.



Inconforme con la decisión, la magistrada Conto interpuso una tutela pidiendo la reparación que ahora salió a su favor en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.



La decisión señala que, sin importar el sueldo que gana, como víctima puede ser reparada, y que en este caso se debe fallar con un enfoque de género.



La Corte cuestionó que el Tribunal no haya tenido en cuenta la normativa internacional que protege a la mujer y ordenó a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que otorgue el auxilio de alimentos periódicos y realice una nueva sentencia.





