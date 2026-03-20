Avance en biotecnología: 20 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este viernes, 20 de marzo:
- Debate global sobre la inteligencia artificial y su percepción (EE.UU. vs China).
- Innovación médica: aguja inteligente que se adapta al cuerpo y reduce el dolor.
- Nuevo smartphone de gama alta de Motorola y su evolución en el mercado.
- Influencers financieros y riesgos de desinformación sobre dinero e inversiones.
- Avance en biotecnología: robot con músculo cultivado para aplicaciones médicas.
- Entretenimiento: estreno de la nueva temporada de Daredevil en streaming