En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Buena noticia para TikTok en EEUU? 15 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:07 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 15 de septiembre:

  • Parece que ya habría un acuerdo entre China y Estados Unidos para que TikTok pueda funcionar en el país americano. Hay una reunión clave el próximo viernes.
  • Camilo Mejía, nominado en Titanes Caracol en la categoría Ciencia, Tecnología e Innovación, habló sobre las sillas anfibias para hacer el turismo más inclusivo en el país.
  • Las últimas novedades sobre la traducción instantánea.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad