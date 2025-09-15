¿Buena noticia para TikTok en EEUU? 15 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: septiembre 15, 2025 10:07 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 15 de septiembre:
- Parece que ya habría un acuerdo entre China y Estados Unidos para que TikTok pueda funcionar en el país americano. Hay una reunión clave el próximo viernes.
- Camilo Mejía, nominado en Titanes Caracol en la categoría Ciencia, Tecnología e Innovación, habló sobre las sillas anfibias para hacer el turismo más inclusivo en el país.
- Las últimas novedades sobre la traducción instantánea.