En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Críticas al iPhone 17: 26 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 26 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 26 de septiembre:

  • Se habló sobre el lanzamiento de la línea del iPhone 17 y las críticas que ha generado, en especial sobre el iPhone 17 Pro, que, según muchos, se raya fácilmente.
  • ¿Qué tan buenas y efectivas son las herramientas digitales a la hora de hacer terapia? Efrén Martínez, psicólogo y conferencista, habló sobre cómo la tecnología impacta en las relaciones.
  • Además, los estrenos de las series que hay que ver, como Marvel Zombies, que ha generado buenos comentarios.

Escuche el programa completo:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad