Críticas al iPhone 17: 26 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 26 de septiembre:
- Se habló sobre el lanzamiento de la línea del iPhone 17 y las críticas que ha generado, en especial sobre el iPhone 17 Pro, que, según muchos, se raya fácilmente.
- ¿Qué tan buenas y efectivas son las herramientas digitales a la hora de hacer terapia? Efrén Martínez, psicólogo y conferencista, habló sobre cómo la tecnología impacta en las relaciones.
- Además, los estrenos de las series que hay que ver, como Marvel Zombies, que ha generado buenos comentarios.
Escuche el programa completo: