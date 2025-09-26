Críticas al iPhone 17: 26 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 26 de septiembre:



Se habló sobre el lanzamiento de la línea del iPhone 17 y las críticas que ha generado, e n especial sobre el iPhone 17 Pro, que, según muchos, se raya fácilmente.

¿Qué tan buenas y efectivas son las herramientas digitales a la hora de hacer terapia? Efrén Martínez, psicólogo y conferencista, habló sobre cómo la tecnología impacta en las relaciones.

Además, los estrenos de las series que hay que ver, como Marvel Zombies, que ha generado buenos comentarios.

Escuche el programa completo: