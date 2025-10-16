En vivo
Presupuesto general
Juliana Guerrero
Importación de gas
EEUU - Venezuela

¿Discriminación tecnológica? 16 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 16 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 16 de octubre:

  • ¿Discriminación tecnológica? Reportan casos de fallas en los métodos de reconocimiento facial con personas que tienen alguna característica "distinta" en su rostro.
  • Nueva configuración de Instagram para que los adolescentes vean contenido apropiado para su edad. Esto, en caso para menores de 18 años.
  • José Enrique Alba, decano de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, habló sobre la alianza con Didi para potenciar las cocinas inteligentes en el país.

