¿IA para hacer hoja de vida? 22 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Ojo al momento de hacer su hoja de vida. Se conoció que la inteligencia artificial DeepSeek puede identificar si un currículum fue realizado con ayuda de IA.

Oracle protegería el algoritmo de TikTok en Estados Unidos para que la aplicación sí pueda funcionar en ese país.

El diseñador industrial Omar Marroquín contó cómo fue ganó el premio de la primera edición del James Dyson Award en Colombia.