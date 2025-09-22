¿IA para hacer hoja de vida? 22 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 22 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 22 de septiembre:
- Ojo al momento de hacer su hoja de vida. Se conoció que la inteligencia artificial DeepSeek puede identificar si un currículum fue realizado con ayuda de IA.
- Oracle protegería el algoritmo de TikTok en Estados Unidos para que la aplicación sí pueda funcionar en ese país.
- El diseñador industrial Omar Marroquín contó cómo fue ganó el premio de la primera edición del James Dyson Award en Colombia.