La IA en la medicina: 17 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 17 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 17 de octubre:

  • Un modelo de IA, llamado C2S-Scale, realizó una predicción sobre el cáncer que fue comprobada en laboratorio, marcando un avance científico sin precedentes.
  • Valentina Agudelo ganó el Premio Princesa de Girona 2025 por crear “Julieta”, un dispositivo que ayuda a detectar el cáncer de mama de forma temprana y accesible.

  • El sistema MEDS podría cambiar el tratamiento de úlceras y hemorragias internas, evitando cirugías invasivas mediante un enfoque magnético innovador.

