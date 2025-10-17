La IA en la medicina: 17 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 17 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 17 de octubre:
- Un modelo de IA, llamado C2S-Scale, realizó una predicción sobre el cáncer que fue comprobada en laboratorio, marcando un avance científico sin precedentes.
- Valentina Agudelo ganó el Premio Princesa de Girona 2025 por crear “Julieta”, un dispositivo que ayuda a detectar el cáncer de mama de forma temprana y accesible.
El sistema MEDS podría cambiar el tratamiento de úlceras y hemorragias internas, evitando cirugías invasivas mediante un enfoque magnético innovador.