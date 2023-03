La Kings League: La Nube, programa completo, 28 de febrero de 2023

Este martes, 28 de febrero, en La Nube estuvo Oscar Ortiz, creador del proyecto Bringing the World to the Classroom, que se encarga de dar la oportunidad a los estudiantes de interactuar con las culturas del mundo.

"Es una red social educativa, el docente se registra y desarrolla la información de sus proyectos, esto permite a los otros docentes del mundo hacer match", añadió Oscar Ortiz.

Además, se habló sobre la Kings League y todo lo que ha logrado desde que se estrenó.