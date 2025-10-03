En vivo
La tecnología en balón para Mundial 2026: 3 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 3 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 3 de octubre:

  • Desde el 16 de diciembre de 2025, la empresa usará las interacciones de los usuarios con la IA generativa para mejorar recomendaciones y publicidad.
  • Balón de la Fifa, creado con técnica avanzada e IA, mide la velocidad de cada movimiento del jugador. El chip con IA apoyará a los árbitros en las decisiones del partido.
  • Vicky Pérez Restrepo, psiquiatra especialista en salud mental, presenta el libro “Recarga tu pila”.

