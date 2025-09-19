Lanzamientos de Huawei: 19 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 19 de septiembre:



Nuevos lanzamientos de Huawei: 7 dispositivos nuevos, entre ellos el nuevo reloj Huawei Watch GT 6.

7 dispositivos nuevos, entre ellos el nuevo reloj Huawei Watch GT 6. Un dispositivo con IA logra que dos personas se comuniquen por telepatía: se trata del Alterego que interpreta lo que el usuario quiere decir y lo expresa en voz alta.

se trata del Alterego que interpreta lo que el usuario quiere decir y lo expresa en voz alta. 'Match: La reina de las apps de citas', la película para ver este fin de semana del Amor y la Amistad: la protagonista, Lily James, habló sobre su papel como Whitney Wolfe.

la película para ver este fin de semana del Amor y la Amistad: la protagonista, Lily James, habló sobre su papel como Whitney Wolfe. César Jaimes, autor, conferencista, profesor de negocios y creador de contenido, habló sobre las aplicaciones de citas y la masculinidad.