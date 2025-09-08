Publicidad

Magnates de la tecnología y Trump: 8 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 8 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:04 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 8 de septiembre:

  • En la Casa Blanca se reunió Donald Trump con Bill Gates, Tim Cook y Mark Zuckerberg. Conozca los detalles del encuentro.
  • Nelson Beltrán, líder de la Unidad de Data e IA de la Universidad EAN, habló sobre el convenio que firmó esta universidad con OpenIA.
  • La preocupación por los problemas de salud mental. Un exCEO de importantes empresas tecnológicas murió luego de presentar crisis en la que creía que lo estaban espiando.

