Magnates de la tecnología y Trump: 8 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: septiembre 08, 2025 09:04 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 8 de septiembre:
- En la Casa Blanca se reunió Donald Trump con Bill Gates, Tim Cook y Mark Zuckerberg. Conozca los detalles del encuentro.
- Nelson Beltrán, líder de la Unidad de Data e IA de la Universidad EAN, habló sobre el convenio que firmó esta universidad con OpenIA.
- La preocupación por los problemas de salud mental. Un exCEO de importantes empresas tecnológicas murió luego de presentar crisis en la que creía que lo estaban espiando.