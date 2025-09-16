Nuevos gráficos de WhatsApp: 16 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: septiembre 16, 2025 08:23 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 16 de septiembre:
- ¿Cómo los seres humanos están usando la inteligencia artificial? Muchos por diversión y no para optimizar labores.
- WhatsApp anunció una actualización que incluye nuevos emojis y gráficos para una comunicación más diversa y divertida entre los usuarios de la app.
- En momento cripto, el lanzamiento de una nueva moneda digital estable por el emisor más grande del mundo en la actualidad; solo para el mercado estadounidense.
- Mujeres colombianas recibieron importante premio en una de las competencias de invocación tecnológicas más destacadas de la religión.
Escuche el programa completo de La Nube aquí: