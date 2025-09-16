En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Nuevos gráficos de WhatsApp: 16 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 16 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:23 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 16 de septiembre:

  • ¿Cómo los seres humanos están usando la inteligencia artificial? Muchos por diversión y no para optimizar labores.
  • WhatsApp anunció una actualización que incluye nuevos emojis y gráficos para una comunicación más diversa y divertida entre los usuarios de la app.
  • En momento cripto, el lanzamiento de una nueva moneda digital estable por el emisor más grande del mundo en la actualidad; solo para el mercado estadounidense.
  • Mujeres colombianas recibieron importante premio en una de las competencias de invocación tecnológicas más destacadas de la religión.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad