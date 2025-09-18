Relación de la IA con la pandemia: 18 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 18 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 18 de septiembre:
- China de prohibirá a sus gigantes tecnológicos el uso de chips de Nvidia, una medida que marca un punto de inflexión en la carrera mundial por la inteligencia artificial.
- Sergio Triana, investigador colombiano en Harvard, habló sobre cómo la inteligencia artificial puede anticipar pandemias, detectar patógenos en etapas tempranas y fortalecer los sistemas de salud pública.
- ¿La publicidad puede llegar a la cocina? Las pantallas de estas neveras mostrarían algunos comerciales.