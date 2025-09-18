Relación de la IA con la pandemia: 18 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 18 de septiembre:



China de prohibirá a sus gigantes tecnológicos el uso de chips de Nvidia, una medida que marca un punto de inflexión en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Sergio Triana, investigador colombiano en Harvard, habló sobre cómo la inteligencia artificial puede anticipar pandemias, detectar patógenos en etapas tempranas y fortalecer los sistemas de salud pública.

¿La publicidad puede llegar a la cocina? Las pantallas de estas neveras mostrarían algunos comerciales.