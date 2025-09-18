En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Relación de la IA con la pandemia: 18 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 18 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 18 de septiembre:

  • China de prohibirá a sus gigantes tecnológicos el uso de chips de Nvidia, una medida que marca un punto de inflexión en la carrera mundial por la inteligencia artificial.
  • Sergio Triana, investigador colombiano en Harvard, habló sobre cómo la inteligencia artificial puede anticipar pandemias, detectar patógenos en etapas tempranas y fortalecer los sistemas de salud pública.
  • ¿La publicidad puede llegar a la cocina? Las pantallas de estas neveras mostrarían algunos comerciales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad