08 de agosto de 2022 - Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, programa completo

Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, líder opositor detenido en Nicaragua, habló en Mañanas Blu de la represión a la Iglesia católica y a la oposición por parte del régimen de Daniel Ortega.

“ Nicaragua está sufriendo una crisis humanitaria profunda. En este momento hay 190 presos políticos, toda la oposición está encarcelada”; sostuvo.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que se viene presentando un reporte de accidentes falsos que tiene en alerta a todas las autoridades y a las empresas aseguradoras de la ciudad. Además, hay denuncias de motociclistas que aseguran tener dificultad para conseguir el SOAT.

Al respecto, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, dijo que “el fraude del SOAT es un tema complejo”, pues también estarían involucrados centros de salud, que pasan accidentes leves como accidentes viales y, así, el seguro paga.

“La Alcaldía de Cali sabe que eso es un problema. Hay una modalidad sencilla para reportar que es un accidente de tránsito (…) Además, aparecen cargos a dos aseguradoras distintas”, señaló Martínez en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire.

El excongresista Antonio Navarro Wolff habló en Mañanas Blu sobre la simbólica espada de Simón Bolívar, que se convirtió este domingo en el ‘florero de Llorente’ entre el saliente gobierno de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro.

