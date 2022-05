10 de mayo de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Se cumplen diez años desde que Colombia y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC), y para entender si dicho acuerdo realmente ha aportado a la economía nacional; Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio y parte del equipo negociador junto a el senador Jorge Enrique Robledo, dieron un balance de lo que dejó este acuerdo en el país.

Por otro lado, ‘Pedro’, líder del departamento de Bolívar y a quien por seguridad se le cambió el nombre, aseguró en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que hay audios circulando con advertencias y amenazas que piden a la población no salir. Según dijo, están “amenazado a los dirigentes del Pacto en Bolívar”.

Publicidad

También Estados Unidos confirmó una nueva edición de la Cumbre de las Américas ; sin embargo, se le negó la participación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, algo que ha generado negativa por parte de diferentes países de la región Caribe en Latinoamérica.

El presidente de México, Andrés Manuel López Lobrador , criticó la decisión y amenazó a Estados Unidos que si no incluyen a todos los países de la región: "Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo", dijo el mandatario.

Ernesto Samper Pizano, expresidente del país y exsecretario de UNASUR, se refirió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire al tema y mencionó no estar de acuerdo con que las "diferencias ideológicas" sean materia de discusión cuando se necesitan llegar a "acuerdos".