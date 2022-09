14 de septiembre de 2022 - Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa completo

Este miércoles 14 de septiembre en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se analizó la situación generada por los bloqueos hacia la Hidroeléctrica de El Guavio que ya superan el mes.

Situación que lo que ha impedido realizar las labores de mantenimiento. Por eso, Enel advirtió que la hidroeléctrica EL Guavio ya opera tan solo al 20 % de su capacidad. Es por eso que se consultaron a los líderes y autoridades sobre la petición de arreglar las vías que llevan más de 30 años destruidas.

“La posición es que no va a transitar personal de la compañía, si quieren pasar a pie, pueden pasar, cuando quieran, pero no van a ingresar vehículos para hacer mantenimiento. Desafortunadamente es la forma en que nos toca hacer presión. Por obra y gracia nunca le han dado algo a una región. Eso no sucede así”, dijo Edwin García, presidente de Asojuntas de Ubalá.

Por otra parte, Andy Milburn, excomandante adjunto del Comando Central de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, habló sobre el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania , la cual ya completa 200 días.

“Mientras los ucranianos han avanzado ene l norte, los rusos controlan gran parte del Donbás. Es cierto que Kiev ha recuperado ciudades importantes, pero al suroriente de Ucrania los rusos avanzando de forma lenta y segura”, declaró el estratega.

A su vez, se consultó a la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, sobre la posición de la colectividad, como parte de la coalición de Gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre las propuestas del Gobierno, quien al tiempo advirtió reparos al proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República.

