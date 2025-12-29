¿Fin de la guerra entre Rusia y Ucrania? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 29 de diciembre de 2025:
- Andrés Forero, representante a la Cámara Centro Democrático, se refirió a la salud del magisterio.
- Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, habló sobre el salario mínimo.
- Federico García, profesor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, dio detalles sobre el acuerdo de paz para Ucrania.
- Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, comentó sobre la Constituyente que propone el presidente Gustavo Petro.
- Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, se pronunció sobre los coches que transportan a turistas en Cartagena.
Escuche el programa completo aquí: