Nuevos detalles en el escándalo de la UNGRD: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 19 de enero de 2026:



Andrés Santamaría, director de Asocapitales , se pronunció sobre el decreto de emergencia económica.

, se pronunció sobre el decreto de emergencia económica. Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González , dio detalles sobre el caso del escándalo de la UNGRD.

, dio detalles sobre el caso del escándalo de la UNGRD. Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial , habló sobre su candidatura.

, habló sobre su candidatura. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió a la reunión entre gobernadores con el gobierno nacional sobre los impuestos a licores y tabaco.

