Adiós a la prima de servicios de los congresistas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de enero de 2026

Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre Iglesia y Estado , dio detalles sobre la participación de niños en grupos armados.

Rodrigo Ánjel, director técnico de Andemos, habló acerca de los carros híbridos no enchufables.

Asdrúbal Oliveros, economista, se pronunció sobre la economía venezolana.

, se pronunció sobre la economía venezolana. Además, en Mañanas Blu 10:30 se debatió sobre el decreto del gobierno en el que se elimina la prima de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.

