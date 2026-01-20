Adiós a la prima de servicios de los congresistas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 20 de enero de 2026:
- Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre Iglesia y Estado, dio detalles sobre la participación de niños en grupos armados.
- Rodrigo Ánjel, director técnico de Andemos, habló acerca de los carros híbridos no enchufables.
- Asdrúbal Oliveros, economista, se pronunció sobre la economía venezolana.
- Además, en Mañanas Blu 10:30 se debatió sobre el decreto del gobierno en el que se elimina la prima de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.
