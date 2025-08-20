Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Angélica Lozano denunció incumplimientos fiscales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 20 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 03:24 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 20 de agosto de 2025:

  • Angélica Lozano, senadorade la República, se expresó sobre la ley de financiamiento.
  • José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF, dio detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington que ordenó Trump.
  • Santiago Osorio, representante a la Cámara, profundizó sobre la concesión de la Autopista del Café.
  • José Guerrero, líder bicitaxista en Bogotá, habló sobre la movilización que realizaron.
  • María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, profundizó sobre el proyecto de ley de licencia de paternidad.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos