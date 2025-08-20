Angélica Lozano denunció incumplimientos fiscales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 20, 2025 03:24 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 20 de agosto de 2025:
- Angélica Lozano, senadorade la República, se expresó sobre la ley de financiamiento.
- José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF, dio detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington que ordenó Trump.
- Santiago Osorio, representante a la Cámara, profundizó sobre la concesión de la Autopista del Café.
- José Guerrero, líder bicitaxista en Bogotá, habló sobre la movilización que realizaron.
- María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, profundizó sobre el proyecto de ley de licencia de paternidad.
Escuche el programa completo aquí: