Angélica Lozano denunció incumplimientos fiscales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 20 de agosto de 2025:



Angélica Lozano, senadorade la República , se expresó sobre la ley de financiamiento.

, se expresó sobre la ley de financiamiento. José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF , dio detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington que ordenó Trump.

, dio detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington que ordenó Trump. Santiago Osorio, representante a la Cámara , profundizó sobre la concesión de la Autopista del Café.

, profundizó sobre la concesión de la Autopista del Café. José Guerrero, líder bicitaxista en Bogotá , habló sobre la movilización que realizaron.

, habló sobre la movilización que realizaron. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, profundizó sobre el proyecto de ley de licencia de paternidad.

Escuche el programa completo aquí: