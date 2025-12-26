Aumento de ataques armados en Santander: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 26 de diciembre de 2025:



El general Herbert Benavidez, jefe nacional del servicio de Policía , se refirió al balance del plan Navidad de la Policía Nacional.

Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, dio detalles de qué pasaría si el Gobierno pone un techo tarifario en los tiquetes aéreos.

Leonardo León, médico epidemiólogo, comentó sobre el aumento de casos de influenza H3N2.

Isabel Londono, fundadora de Colfuturo, habló de la decisión del gobierno de acabar con el programa que recibía una parte de financiación privada y otra estatal para cubrir becas.

Carlos Fernando Motoa, senador de la República, se pronunció sobre la aprobación del debate de control político al Gobierno por el decreto de emergencia económica.

, se pronunció sobre la aprobación del debate de control político al Gobierno por el decreto de emergencia económica. Leonardo González, director de Indepaz, profundizó acerca de la crisis humanitaria en Norte de Santander por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados.

Escuche el programa completo aquí: