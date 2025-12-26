Aumento de ataques armados en Santander: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 26 de diciembre de 2025:
- El general Herbert Benavidez, jefe nacional del servicio de Policía, se refirió al balance del plan Navidad de la Policía Nacional.
- Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, dio detalles de qué pasaría si el Gobierno pone un techo tarifario en los tiquetes aéreos.
- Leonardo León, médico epidemiólogo, comentó sobre el aumento de casos de influenza H3N2.
- Isabel Londono, fundadora de Colfuturo, habló de la decisión del gobierno de acabar con el programa que recibía una parte de financiación privada y otra estatal para cubrir becas.
- Carlos Fernando Motoa, senador de la República, se pronunció sobre la aprobación del debate de control político al Gobierno por el decreto de emergencia económica.
- Leonardo González, director de Indepaz, profundizó acerca de la crisis humanitaria en Norte de Santander por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados.
Escuche el programa completo aquí: