Claves para los viajeros en fin de año: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de diciembre de 2025:
- Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se pronunció sobre qué hace que una encuesta sea acertada.
- Camilo de Guzmán, abogado en derecho corporativo y regulatorio, habló de la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III.
- Sergio Fajardo, candidato presidencial, se refirió a por qué no irá a consultas en marzo y qué camino está revisando de cara a las elecciones 2026.
- La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, dio detalles de las recomendaciones para las personas que viajarán en este fin de año.
Escuche el programa completo aquí: