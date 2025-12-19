Claves para los viajeros en fin de año: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de diciembre de 2025:



Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se pronunció sobre qué hace que una encuesta sea acertada.

Camilo de Guzmán, abogado en derecho corporativo y regulatorio, habló de la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III.

Sergio Fajardo, candidato presidencial, se refirió a por qué no irá a consultas en marzo y qué camino está revisando de cara a las elecciones 2026.

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, dio detalles de las recomendaciones para las personas que viajarán en este fin de año.

