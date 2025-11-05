¿Cómo avanza el caso de Jaime Esteban Moreno? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 5 de noviembre de 2025:
- Andrés Felipe Olarte, veedor ciudadano y abogado, dio detalles acerca del caso de Jaime Esteban Moreno.
- Andrea Morales, alcaldesa local de Barrios Unidos, se pronunció sobre lo sucedido con Jaime Esteban Moreno cerca de la discoteca Before.
- Marco Frieri, analista político y exportavoz del partido demócrata, se refirió a la elección del nuevo alcalde de Nueva York.
- Diana Pérez, museóloga, se expresó sobre lo que está sucediendo con el Hangar Quiñones Rincón.
Escuche el programa completo aquí: