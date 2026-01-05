¿Cómo será la transición democrática en Venezuela? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 5 de enero de 2026:



Abel Arcia, exfiscal de Nueva York , se pronunció sobre la audiencia de Nicolás Maduro.

Elizabeth Dickinson, subdirectora de América Latina y el Caribe de Crisis Group, comentó sobre las FFMM en la zona de frontera.

Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones de Venezuela, comentó sobre la presidenta encargada de Venezuela.

Francisco Poleo, periodista y columnista en el diario El Español, habló sobre la transición democrática de Venezuela.

