¿Cómo será la transición democrática en Venezuela? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 5 de enero de 2026:
- Abel Arcia, exfiscal de Nueva York, se pronunció sobre la audiencia de Nicolás Maduro.
- Elizabeth Dickinson, subdirectora de América Latina y el Caribe de Crisis Group, comentó sobre las FFMM en la zona de frontera.
- Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones de Venezuela, comentó sobre la presidenta encargada de Venezuela.
- Francisco Poleo, periodista y columnista en el diario El Español, habló sobre la transición democrática de Venezuela.
