¿Cómo va la paz total de Petro?: Mañanas Blu 10:30 programa 04 de abril de 2024

Este jueves 04 de abril, en Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, el senador Ariel Ávila, habló del panorama en temas de seguridad en el país.

“Desafortunadamente en el Gobierno de Duque no hubo estrategia ni de seguridad ni de paz, entonces estos grupos se expandieron, igual de ineficiente ha sido el Gobierno Petro del Gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz de la Habana”, afirmó.

Por su parte, Eugenio Vélez, representante de Caldas en el comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros.

“Soy caficultor, vivo del café, soy de esa parte cafetera que no le gusta al gobierno, muchos de allí no son cafeteros, no están en ese escenario, los que están representando a Caldas son funcionarios del Sena, todos los caficultores tienen cédula cafetera”, dijo.



Escuche el programa completo en el siguiente link: