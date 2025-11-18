¿Cómo va la situación entre Venezuela y EEUU? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 18 de noviembre de 2025:



José Colina, exmilitar venezolano y presidente de Veppex , profundizó sobre el posible diálogo entre Nicolás Maduro y Donald Trump.

Adelys Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus, dio detalles sobre el TPS.

Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano, habló sobre las elecciones presidenciales de Chile.

Ana Bejarano, columnista de Los Danieles, se pronunció sobre la fusión de Tigo y Movistar.

Andrés Guerra, senador del Centro Democrático, se refirió a cuál sería el candidato presidencial del partido.

