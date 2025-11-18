¿Cómo va la situación entre Venezuela y EEUU? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 18 de noviembre de 2025:
- José Colina, exmilitar venezolano y presidente de Veppex, profundizó sobre el posible diálogo entre Nicolás Maduro y Donald Trump.
- Adelys Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus, dio detalles sobre el TPS.
- Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano, habló sobre las elecciones presidenciales de Chile.
- Ana Bejarano, columnista de Los Danieles, se pronunció sobre la fusión de Tigo y Movistar.
- Andrés Guerra, senador del Centro Democrático, se refirió a cuál sería el candidato presidencial del partido.
Escuche el programa completo aquí: