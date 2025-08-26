Publicidad

Complicaciones en educación, clima y turismo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 26 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 04:04 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 26 de agosto de 2025:

  • Andrey Rodríguez, Contralor delegado para Educación, Cultura, Ciencia y Deporte, profundizó sobre lo que está sucediendo con el Programa de Alimentación Escolar PAE.
  • Marcelino Núñez, delegado de la AEMET en Extremadura, España, habló sobre los incendios que se han presentado en el país durante 2025.
  • Manuela Bedoya, miembro del Movimiento Global a Gaza, se refirió a la situación que está aconteciendo en Gaza.
  • Paula Cortés, presidenta de Anato, dio detalles sobre lo que está sucediendo en el Congreso de Anato.
  • Yeraldy Enciso, familiar de un colombiano detenido en Venezuela, se refirió a la marcha que se realiza en este momento y la detención de su familiar.

Escuche el programa completo aquí:

