Complicaciones en educación, clima y turismo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 26, 2025 04:04 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 26 de agosto de 2025:
- Andrey Rodríguez, Contralor delegado para Educación, Cultura, Ciencia y Deporte, profundizó sobre lo que está sucediendo con el Programa de Alimentación Escolar PAE.
- Marcelino Núñez, delegado de la AEMET en Extremadura, España, habló sobre los incendios que se han presentado en el país durante 2025.
- Manuela Bedoya, miembro del Movimiento Global a Gaza, se refirió a la situación que está aconteciendo en Gaza.
- Paula Cortés, presidenta de Anato, dio detalles sobre lo que está sucediendo en el Congreso de Anato.
- Yeraldy Enciso, familiar de un colombiano detenido en Venezuela, se refirió a la marcha que se realiza en este momento y la detención de su familiar.
Escuche el programa completo aquí: