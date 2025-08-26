Complicaciones en educación, clima y turismo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 26 de agosto de 2025:



Andrey Rodríguez, Contralor delegado para Educación, Cultura, Ciencia y Deporte , profundizó sobre lo que está sucediendo con el Programa de Alimentación Escolar PAE.

, profundizó sobre lo que está sucediendo con el Programa de Alimentación Escolar PAE. Marcelino Núñez, delegado de la AEMET en Extremadura, España , habló sobre los incendios que se han presentado en el país durante 2025.

, habló sobre los incendios que se han presentado en el país durante 2025. Manuela Bedoya, miembro del Movimiento Global a Gaza , se refirió a la situación que está aconteciendo en Gaza.

, se refirió a la situación que está aconteciendo en Gaza. Paula Cortés, presidenta de Anato , dio detalles sobre lo que está sucediendo en el Congreso de Anato.

, dio detalles sobre lo que está sucediendo en el Congreso de Anato. Yeraldy Enciso, familiar de un colombiano detenido en Venezuela, se refirió a la marcha que se realiza en este momento y la detención de su familiar.

Escuche el programa completo aquí: