Consecuencias de los retos de tragos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 31 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de octubre de 2025:

  • Iván Cancino, abogado de Lorena Beltrán, se pronunció sobre el acoso judicial al que se enfrenta ella.
  • Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.
  • Germán Escobar, secretario de salud de Cali, dio detalles sobre el caso de la mujer que falleció producto de un reto de tragos.

Escuche el programa completo aquí:

