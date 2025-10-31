Consecuencias de los retos de tragos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de octubre de 2025:



Iván Cancino, abogado de Lorena Beltrán, se pronunció sobre el acoso judicial al que se enfrenta ella.

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.

Germán Escobar, secretario de salud de Cali, dio detalles sobre el caso de la mujer que falleció producto de un reto de tragos.

