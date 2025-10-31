Consecuencias de los retos de tragos: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de octubre de 2025

Actualizado: 31 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de octubre de 2025:
- Iván Cancino, abogado de Lorena Beltrán, se pronunció sobre el acoso judicial al que se enfrenta ella.
- Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.
- Germán Escobar, secretario de salud de Cali, dio detalles sobre el caso de la mujer que falleció producto de un reto de tragos.
Escuche el programa completo aquí: