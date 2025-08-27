Crisis geopolítica de Venezuela con EE. UU.: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 27, 2025 03:40 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 27 de agosto de 2025:
- Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoamericanos, habló sobre la crisis geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos
- Ignacio Montes, escritor y periodista, explicó el despliegue militar de EEUU a Venezuela.
- José Obdulio Gaviria, exsenador del Centro Democrático, dio detalles sobre los precandidatos presidenciales del partido.
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico, se refirió a lo que sucede con los precandidatos de los partidos de izquierda.
- Monseñor Andrés Felipe Hio, obispo de la Fraternidad Sacerdotal Misionera Ad Gentes, profundizó sobre la situación de la comunidad de La Mano de Dios en el sector de Altavista, en Medellín.
- María Cristina Hurtado, abogada y politóloga, se refirió a la violencia contra las mujeres y la reproducción subrogada.
Escuche el programa completo aquí: