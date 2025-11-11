¿Cuál es el futuro de las encuestas en el país? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de noviembre de 2025:



Juan Esteban Villa, presidente de ACDAC y capitán de Avianca , dio detalles sobre la presencia de aves en los aeropuertos del país.

Piedad Urdinola, directora del Dane, se refirió al Censo Económico Nacional Urbano.

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, se pronunció sobre la última encuesta Polimétrica realizada en el país.

Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, profundizó sobre la encuesta Polimétrica.

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló sobre el reciente allanamiento a su vivienda.

Ana Cristina Navarro, periodista, relató los trágicos momentos ocurridos en la tragedia de Armero.

Escuche el programa completo aquí: