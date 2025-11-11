¿Cuál es el futuro de las encuestas en el país? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de noviembre de 2025:
- Juan Esteban Villa, presidente de ACDAC y capitán de Avianca, dio detalles sobre la presencia de aves en los aeropuertos del país.
- Piedad Urdinola, directora del Dane, se refirió al Censo Económico Nacional Urbano.
- César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, se pronunció sobre la última encuesta Polimétrica realizada en el país.
- Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, profundizó sobre la encuesta Polimétrica.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, habló sobre el reciente allanamiento a su vivienda.
- Ana Cristina Navarro, periodista, relató los trágicos momentos ocurridos en la tragedia de Armero.
Escuche el programa completo aquí: