¿Cuántos narcotraficantes extradita Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 18 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de septiembre de 2025:

  • Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes, se refirió a lo que está pasando con la relación Colombia - EE. UU.
  • Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, se pronunció sobre la petición de Estados Unidos a Colombia de restablecer la extradición de narcotraficantes.
  • María José Pizarro, precandidata presidencial, profundizó sobre la decisión del CNE de aprobar la fusión del Pacto Histórico como partido único, pero sin Colombia Humana.
  • Susana Muhamad, precandidata presidencial, dio detalles de los caminos que tomará la Colombia Humana tras decisión del CNE.
  • Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló de qué podría acabar con el conflicto en Medio Oriente.

Escuche el programa completo aquí:

