¿Cuántos narcotraficantes extradita Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de septiembre de 2025

Actualizado: 18 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de septiembre de 2025:
- Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes, se refirió a lo que está pasando con la relación Colombia - EE. UU.
- Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, se pronunció sobre la petición de Estados Unidos a Colombia de restablecer la extradición de narcotraficantes.
- María José Pizarro, precandidata presidencial, profundizó sobre la decisión del CNE de aprobar la fusión del Pacto Histórico como partido único, pero sin Colombia Humana.
- Susana Muhamad, precandidata presidencial, dio detalles de los caminos que tomará la Colombia Humana tras decisión del CNE.
- Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló de qué podría acabar con el conflicto en Medio Oriente.
