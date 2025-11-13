Cuatro décadas de la catástrofe de Armero: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 13 de noviembre de 2025:
- Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, dio detalles del anuncio de una nueva alianza política de cara a las elecciones de 2026.
- Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia, profundizó sobre la tensión entre Colombia y Estados Unidos.
- Diego Molano, presidente de ETB, habló de la decisión que debe tomar la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la fusión de Tigo y Movistar.
- Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Skandia, se pronunció sobre el dólar y las perspectivas económicas para el 2026 en Colombia.
- Mario Villalobos, periodista y escritor, se refirió a la tragedia de Armero ocurrida hace 40 años.
Escuche el programa completo aquí: