Cuatro décadas de la catástrofe de Armero: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 13 de noviembre de 2025:



Juan Fernando Cristo, exministro del Interior , dio detalles del anuncio de una nueva alianza política de cara a las elecciones de 2026.

Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia, profundizó sobre la tensión entre Colombia y Estados Unidos.

Diego Molano, presidente de ETB, habló de la decisión que debe tomar la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la fusión de Tigo y Movistar.

Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Skandia, se pronunció sobre el dólar y las perspectivas económicas para el 2026 en Colombia.

Mario Villalobos, periodista y escritor, se refirió a la tragedia de Armero ocurrida hace 40 años.

Escuche el programa completo aquí: