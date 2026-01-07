¿Estados Unidos dirige en Venezuela? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 7 de enero de 2026:



Rafael Correa, expresidente de Ecuador , dio detalles sobre la situación en Venezuela.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia (e), habló sobre la denuncia penal contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal.

Jota Pe Hernández, senador Alianza Verde, se pronunció sobre la denuncia en su contra.

Lawrence Gumbiner, exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU, se refirió a los barriles de petróleo que propone Trump.

, se refirió a los barriles de petróleo que propone Trump. Gilberto Morillo, consultor ambiental y energético, comentó sobre los 50 millones de barriles de petróleo a los que se refirió el expresidente Donald Trump.

Escuche el programa completo aquí: