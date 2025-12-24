¿Impuesto al cigarrillo es inconstitucional? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de diciembre de 2025:



Juan Carlos Restrepo Piedrahita, director de asuntos externos de British American Tobacco , habló sobre el estado de emergencia económica.

, habló sobre el estado de emergencia económica. Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra y experto en salud mental , se pronunció sobre la soledad o duelo por la pérdida de un ser querido.

, se pronunció sobre la soledad o duelo por la pérdida de un ser querido. Carlos Caicedo, precandidato presidencial , dio detalles sobre la consulta del próximo año.

, dio detalles sobre la consulta del próximo año. Juliana Marín, doctora de la Unidad de cuidado especial de la Fundación Santa Fe, explicó qué hacer si sufre de una quemadura durante la celebración de navidad.

Escuche el programa completo aquí: