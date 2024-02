La preocupación de los exfarc ante la JEP: Mañanas Blu 10:30, programa 7 de febrero de 2024

Este miércoles 7 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Guillermo Mendoza Diago, abogado especializado en derecho penal y quien fue fiscal general encargado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mientras la Corte elegía al fiscal, habló sobre el panorama de cara a la elección.

Si de aquí al 14 de febrero no hay elección, la vicefiscal Martha Mancera quedaría como fiscal encargada, de acuerdo con Mendoza, que quede una fiscal encargar no representa un retraso en los casos de la Fiscalía; "Eso no va a paralizar las cosas ni las va a impulsar con más fuerza porque se encargue tal o cual el fiscal", dijo.

Por otro lado, Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, explicó cómo avanza el fenómeno de El Niño en el país y por qué persisten las lluvias en diferentes zonas del territorio nacional. Además, respondió si los pronósticos han cambiado.

"No han cambiado, estamos en unas lluvias temporales, el fenómeno de E Niño sigue activo. La temporada seca sigue activa y lo que estamos recibiendo es una humedad desde el sur que de hecho, justamente, se debe al calentamiento del Océano Atlántico que está generando unos vientos y eso está generando lluvias en todo el territorio nacional. Se espera que este fenómeno empiece a debilitarse al final de esta semana y que ya luego de esto, empecemos con la climatología normal", mencionó.

El senador Iván Cepeda se conectó para explicar cómo va a funcionar el fondo multidonante propuesto en medio del proceso de paz con el ELN.

"Es evidente que pueden surgir problemas, pero hay formas de controlar y garantizar. Si se llega a presentar un problema, habrá que revisar y suspender si llega a ser el caso", indicó.

El exministro de Justicia Yesid Reyes se conectó para hablar sobre su papel en el proceso de estructuración de la Justicia Especial para la Paz.

"Hay muchos temas que son susceptibles de interpretación en lo que quedó de estructuración legal de la JEP", apuntó.

