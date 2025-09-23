¿Ex paramilitares como gestores de paz? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 23 de septiembre de 2025:



El abogado Juan Villamizar, asesor en diálogo con exparamilitares , habló de la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia.

Laura Camargo, autora del libro 'Trumpismo Discursivo', se refirió a los discursos de odio que marcan el día a día en los Estados Unidos.

William Dau, exalcalde de Cartagena, se pronunció sobre la sanción de la Procuraduría en su contra que tumbó el Consejo de Estado.

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, dio detalles de qué está pasando con la Nueva EPS.

, dio detalles de qué está pasando con la Nueva EPS. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, profundizó sobre la cumbre de oposición que se realizará el próximo 15 de octubre.

Escuche el programa completo aquí: