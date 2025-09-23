¿Ex paramilitares como gestores de paz? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de septiembre de 2025

Actualizado: 23 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 23 de septiembre de 2025:
- El abogado Juan Villamizar, asesor en diálogo con exparamilitares, habló de la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia.
- Laura Camargo, autora del libro ‘Trumpismo Discursivo’, se refirió a los discursos de odio que marcan el día a día en los Estados Unidos.
- William Dau, exalcalde de Cartagena, se pronunció sobre la sanción de la Procuraduría en su contra que tumbó el Consejo de Estado.
- Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, dio detalles de qué está pasando con la Nueva EPS.
- Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, profundizó sobre la cumbre de oposición que se realizará el próximo 15 de octubre.
Escuche el programa completo aquí: